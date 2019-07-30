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  • Son Güncelleme: 31.07.2019 01:37

sınırına askeri sevkiyat

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sınırındaki zırhlı personel taşıyıcısı ve komando takviyesi yapıldı. Konvoya jandarma trafik ekipleri eşlik etti.

Harekat mesajının ardından sınırda hareketli dakikalar

Farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlar ve otobüslerden oluşan 12 araçlık konvoy, 'nın Ceylanpınar ilçesine ulaştı.

Güvenlik önlemleri altında ilçeye gelen zırhlı personel taşıyıcıları Ceylanpınar 1. Hudut Bölük Komutanlığına giriş yaptı. Personelin sınırında konuşlu takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi. Konvoya jandarma trafik ekipleri eşlik etti.

Suriye sınırındaki 1'inci Hudut Komutanlığı'na giren konvoydaki asker ve zırhlı araçların sınırda konuşlandırılacağı öğrenildi.


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