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  • Son Güncelleme: 30.07.2019 15:04

'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 76 oldu

haberine göre kapsamında devam eden operasyonlarda Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe Harekâtı kapsamında Irak kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen son hava harekâtında 4 PKK’lı terörist daha etkisiz hala getirildi. Böylece Pençe Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 76 oldu." denildi.

Pençe'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı belli oldu

Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine düzenlenen hava harekatında 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, kapsamında Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe Harekâtı kapsamında Irak kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen son hava harekâtında 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hala getirildi. Böylece Pençe Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 76 oldu." denildi.

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