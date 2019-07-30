Kurban Bayramına artık sayılı günler kaldı. Tatil planı yapan vatandaşlar bayramın kaç gün olacağını merak ediyor. Bu bağlamda internette bayram tatili kaç gün diye araştırmalar yapıyor. Bayram tatili 9 gün oldu mu oldu sorusunu soran vatandaşlar cevap alamıyor. Çünkü konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Kurban Bayramı, bu yıl Ağustos ayında icra edilecek. Geçtiğimiz sene Kurban Bayramı tatili 9 gün olarak belirlenmişti. Bayramda otellerde yüzde 100 doluluk yaşanacak. 500 bin kişinin otellerde tatil yapması, aile ziyaretleri de dahil 9 milyar liralık ekonomik hareket oluşması bekleniyor. Peki bayram tatili son dakika 9 gün oldu mu? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Diyanet takvimi: Kurban Bayramı ayın kaçında?