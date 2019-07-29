Rize'de, yıllar önce sadece sporcuların ve yöre sakinlerinin yaptığı rafting sporu, gelişen turizmle birlikte bölgeyi ziyarete gelen yabancı turistlerin eğlencesi oldu. Fırtına Deresi üzerinde açılan rafting merkezlerine gelen özellikle Arap turistler, gün boyunca serin sularda rafting heyecanı yaşamaya başladı. İşletme sahipleri mayo ya da şort giymek istemeyen turistler için de özel kıyafet geliştirdi. Turistler, yörede çay toplarken giyilen muşambadan yapılan pantolon ve yağmurluklarla rafting yapma imkanı buluyor. Yaklaşık 5 kilometrelik oluşturulan güvenli parkurda turistler hem adrenalin yaşıyor hem de doyasıya eğleniyor. Rafting milli takım antrenörlerinden Erdoğan Buçan, "Şu an bu vadide 25'in üzerinde rafting tesisi var. Kimi işletme günde 5 kimi 20 bot indiriyor. Araplar suyun kıt olduğu bir yerden geldikleri için suyu çok seviyorlar ve buralara cennet diyorlar" dedi.
Şort giymek istemeyen raftingci Arap turistler için özel kıyafetler geliştirildi.
BODRUM DEĞİL MUNZUR
TUNCELİ'NİN Munzur Çayı kıyısında oluşturulan Olimpik Yüzme Havuzu, büyük ilgi görüyor. Tatil için kente gelen vatandaşların bir bölümü Munzur ve Pülümür Çayı kıyısındaki doğal plajlara giderken, büyük bölümü de kent merkezinde yapılan yarı olimpik yüzme havuzunu tercih ediyor.
Munzur Çayı kenarına kurulan olimpik havuz, yerli ve yabancı turistlerin beğenisini kazandı.
En çok yurt dışından gelen Türkler, keyif yapıyor.
Şort giymek istemeyen raftingci Arap turistler için özel kıyafetler geliştirildi.
BODRUM DEĞİL MUNZUR
TUNCELİ'NİN Munzur Çayı kıyısında oluşturulan Olimpik Yüzme Havuzu, büyük ilgi görüyor. Tatil için kente gelen vatandaşların bir bölümü Munzur ve Pülümür Çayı kıyısındaki doğal plajlara giderken, büyük bölümü de kent merkezinde yapılan yarı olimpik yüzme havuzunu tercih ediyor.
Munzur Çayı kenarına kurulan olimpik havuz, yerli ve yabancı turistlerin beğenisini kazandı.
En çok yurt dışından gelen Türkler, keyif yapıyor.
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