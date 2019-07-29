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'de tarihe yolculuk

Başkan Erdoğan, 2019’u “ yılı” ilan etti Tarihi bölge, turistlerin gözdesi haline geldi... 'da 'nde yer alan ve en eski yerleşim yeri olan Göbeklitepe, yaz okulları programı kapsamında 21 ülkeden gelen yabancı öğrencilere es sahipliği yaptı.

Tarihe yolculuk
Şanlıurfa'da 'nde yer alan ve en eski yerleşim yeri olan , yaz okulları programı kapsamında 21 ülkeden gelen yabancı öğrencilere es sahipliği yaptı. Kentin turistlik yerlerini dolaşan öğrenciler, "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'ye hayran kaldı. ABD'den gelen Dil Bilimi ve Türk Dili öğrencisi Nathan Andrew Dwyer, "Göbeklitepe gerçekten muhteşem bir alan, inanılmaz ve gizemli. Burası çok açık şekilde insanlık tarihi için çok önemli" dedi. İran'lı arkeoloji öğrencisi Shadi Kalantar Ghoreishi Harandi, "Burası bütün tarihçiler açısından önemli bir yer. Burada çalışmak isterim" diye konuştu.

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