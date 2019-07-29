Şanlıurfa'da UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve en eski yerleşim yeri olan Göbeklitepe, yaz okulları programı kapsamında 21 ülkeden gelen yabancı öğrencilere es sahipliği yaptı. Kentin turistlik yerlerini dolaşan öğrenciler, "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'ye hayran kaldı. ABD'den gelen Dil Bilimi ve Türk Dili öğrencisi Nathan Andrew Dwyer, "Göbeklitepe gerçekten muhteşem bir alan, inanılmaz ve gizemli. Burası çok açık şekilde insanlık tarihi için çok önemli" dedi. İran'lı arkeoloji öğrencisi Shadi Kalantar Ghoreishi Harandi, "Burası bütün tarihçiler açısından önemli bir yer. Burada çalışmak isterim" diye konuştu.
- Güncel
- 29.07.2019
- Gazete
Göbeklitepe'de tarihe yolculuk
Başkan Erdoğan, 2019’u “Göbeklitepe yılı” ilan etti Tarihi bölge, turistlerin gözdesi haline geldi... Şanlıurfa'da UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve en eski yerleşim yeri olan Göbeklitepe, yaz okulları programı kapsamında 21 ülkeden gelen yabancı öğrencilere es sahipliği yaptı.
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