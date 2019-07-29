Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine 26 Temmuz'da düzenlenen hava harekatında, gri listede aranan Bilal Kaplan etkisiz hale getirildi." denildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine 26 Temmuz'da düzenlenen hava harekatında, gri listede aranan Bilal Kaplan'ın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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