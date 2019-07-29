Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 29.07.2019 18:54
  • Son Güncelleme: 29.07.2019 19:01

Son dakika: Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada “'ın kuzeyindeki Zap bölgesine 'da düzenlenen hava harekatında, gri listede aranan etkisiz hale getirildi.” denildi.

Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "'ın kuzeyindeki Zap bölgesine 'da düzenlenen hava harekatında, gri listede aranan etkisiz hale getirildi." denildi.


Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine 26 Temmuz'da düzenlenen hava harekatında, gri listede aranan Bilal Kaplan'ın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Gri listedeki terörist Bilal Kaplan etkisiz hale getirildi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri