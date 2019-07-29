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'ın amcası Sinan Kuneralp konuştu: Tarihin en kötü başbakanı olabilir

İngiltere Başbakanı Johnson’ın Türkiye’de yaşayan amcası konuştu. Yeğenine tavsiyede bulundu: Değişmezsen tarihin en kötü başbakanı olursun.

Hata yapma yeğen
İngiltere Başbakanı 'ın amcası Sinan Kuneralp, ilginç açıklamalarda bulundu: "Boris'in dünyanın en önemli 10 insanından biri olması çok heyecan verici. Brexit gibi zor bir görev var. Benim dedem ve onun büyük büyük dedesi tam bir çapkındı. Boris her zaman akıllı ve güzel kadınlara ilgi duydu. Umarım şimdi olduğu kadar dogmatik olmaz ve gelişir. Eğer değişmezse tarihin en kötü başbakanı olabilir. Provokatif olmayı seviyor ve bu özelliğini büyük büyük babasından almış."

BORİS ÇOK ÇAPKIN
Kuneralp, 1980'lerde Johnson'ı kız arkadaşıyla İstanbul'da ağırladığını anlattı. Kuneralp, "Boris ile en son İstanbul'da bir araya gelmiştik. Çok komik ve çekici biri. Yemekten sonra eşim Rukiye, Boris'e döndü ve 'Kariyerinde bir siyasetçi değil bir komedyen olmalısın, çok başarılı olursun' dedi" dedi.

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