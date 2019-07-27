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  • Son Güncelleme: 27.07.2019 19:55

Son dakika: Eski Genelkurmay Başkanı hastaneye kaldırıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki yazlığında rahatsızlanan Eski Genelkurmay Başkanı , Söke Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Büyükanıt'ın buradaki tedavisinin ardından ambulans uçakla 'a sevk edileceği öğrenildi.

Büyükanıt hastaneye kaldırıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki yazlığında rahatsızlanan eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral , tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kuşadası'ndaki yazlığında rahatsızlanan Büyükanıt, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İSTANBUL'A SEVK EDİLECEK
Burada acil serviste tedavi altına alınan Büyükanıt'ın, ambulans uçakla Adnan Menderes Havalimanından, 'a sevk edileceği öğrenildi.

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