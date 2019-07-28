Af yasası konusunda son dakika açıklaması geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın af ile ilgili açıklamalarının ardından büyük bir heyecanla af yasasını beklemeye başlayanlar konu ile ilgili gelecek müjdeli habere kilitlendi. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu "Sayın Bakanımızın önayak olmasıyla inşallah bu paketi Ekim ayında çok daha kapsamlı hale getirerek, Meclis'ten çıkmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Mahkum affı ve ceza indirimi kimleri kapsayacak?
Af yasası ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Af bekleyen vatandaşlar son gelişmeleri merak ediyor. Af ile ilgili resmi makamlardan açıklamalar geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından büyük umutlarla af yasasının çıkacağı tarihi bekleyen kader mahkumları araştırmalarını sürdürüyor. Peki, af yasasında son gelişmeler neler?
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