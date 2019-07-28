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  • Son Güncelleme: 28.07.2019 16:29

'li Bodrum Belediyesi ilçeyi betona boğdu

Uzun yıllardır tarafından yönetilen Türkiye'nin en büyük tatil bölgelerinden biri olan 'nın Bodrum ilçesinde doğa resmen katledildi. Betonlaşmanın önüne geçilemeyen ilçede yeşil alan yok denecek kadar azaldı.

'nın Bodrum ilçesi, her yaz yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği bölgelerden biri. Yaz aylarında nüfusun ikiye katlandığı ilçede, çarpık kentleşmenin önüne bir türlü geçilemedi.

HAVADAN BODRUM
yönetimindeki Bodrum'un havadan çekilen görüntüsü, acı bir gerçeği ortaya koydu. İlçede, betonlaşma yüzünden yeşil alanlar yok edildi.

Denize yakın olması için yapılan villalar, ortaya bu çirkin görünümü çıkardı.

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