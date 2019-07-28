Muğla'nın Bodrum ilçesi, her yaz yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği bölgelerden biri. Yaz aylarında nüfusun ikiye katlandığı ilçede, çarpık kentleşmenin önüne bir türlü geçilemedi.

HAVADAN BODRUM

CHP yönetimindeki Bodrum'un havadan çekilen görüntüsü, acı bir gerçeği ortaya koydu. İlçede, betonlaşma yüzünden yeşil alanlar yok edildi.

Denize yakın olması için yapılan villalar, ortaya bu çirkin görünümü çıkardı.