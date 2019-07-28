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  • Son Güncelleme: 04.08.2019 17:16

borcuna af ne zaman gelecek?

larına af konusunda son gelişmeler yakından takip ediliyor. Öğrencilere yönelik Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen kredi imkanından faydalanan öğrencilerin borçlarına af konusunda teklif Meclis'e sunuldu.

KYK borcuna af ne zaman gelecek?

KYK borcuna af ne zaman gelecek? 2017 verilerine göre 342 bin kişinin KYK öğrenim kredisi borcunu ödeyemediği açıklandı. Geçtiğimiz haftalarda, TBMM'ye KYK borçlarına af ile ilgili teklif sunuldu. Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in TBMM'ye sunduğu kanun teklifinin ardından KYK'ya borcu olanlar konu ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmeye başlamıştı.

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