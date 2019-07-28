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  • Son Güncelleme: 29.07.2019 00:06

Bakan açıkladı: Halk ozanı 'ye gerekli destek verilecek

, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı paylaşımda, gırtlak i teşhisi konulan ve tedavisi için yardım talebinde bulunulan halk ozanı 'ye gerekli desteğin verileceğini açıkladı

Oğlu için yardım istemişti! Bakanlık harekete geçti

, gırtlak i tanısı konulan ve tedavisi için yardım talebinde bulunulan halk ozanı 'ye gerekli desteğin sağlanacağını bildirdi.

Gırtlak kanseri nedeniyle bir süre önce sesini kaybeden halk ozanı Aşık Ali Nurşani, aynı hastalığa yakalanan ve kendisi gibi ozan oğlu Engin'in tedavisi için sosyal medyadan yardım talebinde bulundu.

Kısa sürede ilgi gören ve hızla paylaşılan mesaja Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da destek verdi.

, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, "Değerli halk ozanımız için gerekli işlemler Bakanlığımızca başlatılmıştır. Hassasiyetinize ve halkımızın ozanımız için verdiği desteğe ayrıca teşekkür ederim." paylaşımında bulundu.

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