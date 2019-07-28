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  • Son Güncelleme: 28.07.2019 23:07

Bosna Hersek'teki Mostar Köprüsü'nde nefes kesen anlar!

Bosna Hersek'in güneyindeki Mostar şehrinde, "453. Geleneksel Mostar Köprüsü Atlayışları" yapıldı. Bu yıl 453'üncüsü düzenlenen Geleneksel Mostar Köprüsü Atlayışları, yerli ve yabancı binlerce seyirciye görsel şölen yaşattı.

Mostar Köprüsü'nde nefes kesen anlar!

Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Hayrettin tarafından 1566'da inşa edilen tarihi Mostar Köprüsü'nde geleneksel olarak düzenlenen atlama yarışlarında, 29 sporcu kendini 28 metre yükseklikten Neretva Nehri'nin zümrüt yeşili sularına bıraktı.

Mostar'da asırlardır devam eden geleneksel atlayışların "baş üstü" kategorisinde 15, "dik atlayış" kategorisinde ise 14 sporcu yarıştı.

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