Bosna Hersek'teki Mostar Köprüsü'nde nefes kesen anlar!

Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Hayrettin tarafından 1566'da inşa edilen tarihi Mostar Köprüsü'nde geleneksel olarak düzenlenen atlama yarışlarında, 29 sporcu kendini 28 metre yükseklikten Neretva Nehri'nin zümrüt yeşili sularına bıraktı.

Mostar'da asırlardır devam eden geleneksel atlayışların "baş üstü" kategorisinde 15, "dik atlayış" kategorisinde ise 14 sporcu yarıştı.