İl Emniyet Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalarla, 4 kişinin, terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması tarafından kırsal alana götürüleceği bilgisine ulaşıldı. Harekete geçen ekipler, bu kişiler ile onları kırsala götürecek 2 kişiyi teknik ve fiziki takibe aldı. 6 kişi, drone'lardan da faydalanılarak adım adım takip edildi.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

23 Temmuz günü, şüphelilerin kırsala gitmek için yola çıktıkları belirlenince, düğmeye basıldı. Terörle Mücadele, İstihbarat ve Havacılık Şube müdürlükleri ekiplerinin katıldığı hava destekli operasyonla 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin araçlarında ve üstlerinde yapılan aramalarda ise kırsal alana götürülmek üzere hazırlanmış gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.



Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.