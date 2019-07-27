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  • Son Güncelleme: 27.07.2019 14:48

'ya katılırken yakalandılar! Drone ile görüntülendi

'da, terör örgütü 'ya katılmak için yola çıkan 4 kişi ile bu kişileri kırsala götüren 2 işbirlikçi, güvenlik güçleri tarafından hava destekli operasyonla yakalandı. Operasyon anı ise drone kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalarla, 4 kişinin, terör örgütü 'nın şehir yapılanması tarafından kırsal alana götürüleceği bilgisine ulaşıldı. Harekete geçen ekipler, bu kişiler ile onları kırsala götürecek 2 kişiyi teknik ve fiziki takibe aldı. 6 kişi, drone'lardan da faydalanılarak adım adım takip edildi.

6 KİŞİ TUTUKLANDI
23 Temmuz günü, şüphelilerin kırsala gitmek için yola çıktıkları belirlenince, düğmeye basıldı. Terörle Mücadele, İstihbarat ve Havacılık Şube müdürlükleri ekiplerinin katıldığı hava destekli operasyonla 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin araçlarında ve üstlerinde yapılan aramalarda ise kırsal alana götürülmek üzere hazırlanmış gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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