KYK borcuna af ne zaman gelecek? 2017 verilerine göre 342 bin kişinin KYK öğrenim kredisi borcunu ödeyemediği bildirildi. Geçtiğimiz haftalarda, TBMM'ye KYK borçlarına af ile ilgili teklif sunuldu. Bu gelişmelerin ardından binlerce vatandaş konu ile ilgili araştırmalara başladı. Peki, KYK borçlarına af ne zaman gelecek? KYK borçları silinecek mi? İşte son gelişmeler...

KYK BORÇLARI NE ZAMAN SİLİNECEK?

KYK borçları ile ilgili Meclis'e sunulan teklifin ardından, affın ne zaman geleceği merak edilmeye başlandı. Meclis gündemine gelmesi beklenen başlıklardan biri de KYK kredi borçlarının silinmesi... Meclis 18 Temmuz'da tatile girdi. Yaklaşık 2,5 aylık aradan sonra Meclis 1 Ekim 2019 tarihinde toplanacak. Meclis'in mesaiye başlaması ile birlikte KYK borçlarının gündeme gelmesi bekleniyor.