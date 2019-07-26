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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara'nın Polatlı ilçesinde TİGEM 69. Geleneksel Hasat Bayramı programında önemli açıklamalarda bulunuyor.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:
Yağlı tohum ve hububatta bekleyen 1 milyar 200 milyon lira desteği, Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz.
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