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  • Son Güncelleme: 26.07.2019 19:17

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 69. Geleneksel Hasat Bayramı'nda önemli açıklamalar

Başkan 69. Geleneksel Hasat Bayramı programında önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Ankara'nın Polatlı ilçesinde 69. Geleneksel Hasat Bayramı programında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Yağlı tohum ve hububatta bekleyen 1 milyar 200 milyon lira desteği, Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz.

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