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  • Son Güncelleme: 26.07.2019 18:31

Başkan Erdoğan biçerdöverde buğday hasadı yaptı

Başkan , 69. 'na katılıyor. Başkan Erdoğan, biçerdöverde buğday hasadı yaptı.

Başkan , 69. 'na katılıyor. Başkan Erdoğan, biçerdöverde buğday hasadı yaptı. Başkan Erdoğan daha sonra ise yerli üretim traktörü kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TİGEM 69. Geleneksel Hasat Bayramı'na katılıyor. Başkan Erdoğan, daha sonra elektrikli yerli traktörü kullandı.

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