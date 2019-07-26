Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TİGEM 69. Geleneksel Hasat Bayramı'na katılıyor. Başkan Erdoğan, biçerdöverde buğday hasadı yaptı. Başkan Erdoğan daha sonra ise yerli üretim traktörü kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TİGEM 69. Geleneksel Hasat Bayramı'na katılıyor. Başkan Erdoğan, daha sonra elektrikli yerli traktörü kullandı.