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  • 26.07.2019 18:31
  • Son Güncelleme: 26.07.2019 18:31

nasıl ve nereden yapılır? ?

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) tarafından yapılan açıklamayla bedelli askerlik başvuruları 16 Temmuz tarihi itibariyle başladı. nda bulunmak isteyen vatandaşlar merakla bedelli askerlik konusunda bilgi edinmek istiyor. Bu nedenle Bedelli askerlik başvurusu nasıl ve nereden yapılır sorusu merakla araştırılan sorular arasında bulunuyor. Peki, ?

Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır?

Bedelli askerlik başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Bedelli askerlik başvurularının başlamasıyla birlikte bedelli askerlik başvurularının nasıl ve nereden yapıldığı merakla araştırılıyor. Başvuruda bulunacak binlerce vatandaş konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Bedelli askerlik kurası ne zaman? İşte bedelli askerlik başvuruları hakkında merak edilenler...

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2019'da sevke tabi olup yoklaması bulunanlar 16 Temmuz-31 Ağustos 2019 tarihleri arasında e-Devlet veya askerlik şubesinden bedelli askerlik, yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/er tercihlerini yapacaktır. İki veya üç yıllık meslek yüksekokulu mezunu yoklama kaçaklarından yedek astsubay olmak isteyenler, 31 Temmuz 2019'a kadar yoklamalarını yaptıracaktır. Yedek subay ve yedek astsubay olarak seçilmeyen yükümlüler askerlik hizmetini erbaş/er olarak yerine getirecektir.

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