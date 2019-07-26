Bedelli askerlik başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Bedelli askerlik başvurularının başlamasıyla birlikte bedelli askerlik başvurularının nasıl ve nereden yapıldığı merakla araştırılıyor. Başvuruda bulunacak binlerce vatandaş konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Bedelli askerlik kurası ne zaman? İşte bedelli askerlik başvuruları hakkında merak edilenler...

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2019'da sevke tabi olup yoklaması bulunanlar 16 Temmuz-31 Ağustos 2019 tarihleri arasında e-Devlet veya askerlik şubesinden bedelli askerlik, yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/er tercihlerini yapacaktır. İki veya üç yıllık meslek yüksekokulu mezunu yoklama kaçaklarından yedek astsubay olmak isteyenler, 31 Temmuz 2019'a kadar yoklamalarını yaptıracaktır. Yedek subay ve yedek astsubay olarak seçilmeyen yükümlüler askerlik hizmetini erbaş/er olarak yerine getirecektir.

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