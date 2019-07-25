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  • Son Güncelleme: 26.07.2019 07:10

Son dakika: 'de 8 ist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... ’nin kırsalında gerçekleştirilen hava destekli da 8 ist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği vurgulandı.

Hakkari'de 8 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, 'nin kırsalında gerçekleştirilen hava destekli da 8 istin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç Güvenlik Operasyonları kapsamında; Hakkari Yüksekova kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 8 terörist, etkisiz hale getirildi." denildi.

Ayrıca, bölgede operasyonların devam ettiği vurgulandı.

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