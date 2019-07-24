CHP 'li Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan , kendisini belediye bünyesinde kurulan Personel Şirketi'ne müdür olarak atayıp, huzur hakkı adında ikinci bir maaş aldığını ortaya koyan haberler kamuoyunda büyük ses getirmişti. Skandala karşı yükselen tepki sesleri CHP yönetimini harekete geçmeye mecbur kaldı.

İlk önce Karaburun belediye başkanının iki yüzlülüğünü görmezden gelen Kemal Kılıçdaroğlu, baskılara dayanamayınca Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'a İlkay Girgin Erdoğan'ın şirketteki müdürlük görevinden istifa etmesi için talimat verdi. Geçen hafta sonu Kılıçdaroğlu'nun talimatı iletildi ve istifa geldi. Ancak İlkay Girgin Erdoğan, şirket müdürlüğünden aldığı 2 maaşı da bir hayır kurumuna başlayacağını açıklayarak kendini kurtarmaya çalıştı. CHP sözcüsü Faik Öztrak önceki gün Karaburun belediye başkanını "Şirketi daha iyi kontrol edebilmek için işin başına geçmiş" diye savundu.

CHP'DEN İLKAY GİRGİN ERDOĞAN İÇİN SKANDAL SAVUNMA

Sabah'ın haberine göre 8 bin liralık maaşına 7 bin 500 lira hormonlu maaş ekleten CHP'li kadın başkan, tepkilerin ardından çark etti. CHP'li Başkan, 3 gün önce huzur hakkını bir eğitim kurumuna bağışladığı açıkladı. Ancak dün öğle saatlerine kadar maaşını bağışlamadı. SABAH'ın olayı araştırdığını öğrenen baikan, öğleden sonra maaşı bağışlamak zorunda kaldı.







MAAŞLARI ÖDEMİYOR

AK Parti Karaburun İlçe Başkanı Adem Avcı, CHP'li Erdoğan'ın huzur hakkı almasıyla ilgili bugün yasal işlem başlatacaklarını söyledi. Başkan Avcı, "3 gün önceki açıklamasından sonra belirtilen okulla iletişime geçtik ve böyle bir paranın okul hesabına yatmadığını öğrendik. Bu bilgiyi basına yansıtınca parayı dün hemen yatırmış. Hem o huzur hakkı devletin kasasından çıkıyor. Huzur hakkı alamayacağı kanıtlandığı zaman bu parayı yine devlete vermek zorunda kalacak. Karaburun İzmir'in nüfus bakımından en küçük ilçesi. Maaşların ödenmesinde de sıkıntı var. Belediye personeli rahatsızken, kendisinin bu şekilde maaş bağlaması etik değil" diye konuştu.

AKRABALARA MÜDÜRLÜK DAĞITTI

Belediye şirketine kendisini müdür olarak atayıp çift maaşı cebe atan CHP'li Erdoğan'ın, akrabalarına da 'müdürlük' dağıttığı ortaya çıkmıştı. CHP'li başkan, 23 yaşındaki yeğenini, halasının kızını ve eşinin akrabasını müdür yaptığı öğrenilmişti.