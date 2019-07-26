Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'dan İstanbul'a geldi. Erdoğan'ı Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde protokol üyeleri karşıladı.
Erdoğan, daha sonra Kısıklı'da bulunan konutuna geçti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'dan İstanbul'a geldi. Erdoğan'ı Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde protokol üyeleri karşıladı.
Erdoğan, daha sonra Kısıklı'da bulunan konutuna geçti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.