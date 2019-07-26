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  • Son Güncelleme: 27.07.2019 00:20

ABD, , ve 'den "" toplantısı

ABD, , ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi () temsilcileri arasında Washington'da yapılan toplantıda, söz konusu ülkeler arasında 'deki "ekonomik iş birliği" konularının ele alındığı bildirildi. Görüşmede, son olarak 'ta bu ülkeler arasında yapılan toplantıda alınan kararlara atıf yapıldığı ve Bakanı Mike Pompeo'nun o gün ifade ettiği destek mesajının bir kez daha vurgulandığı kaydedildi.

O ülkeler Doğu Akdeniz için bir arada! Toplandıkları yer manidar!

ABD ndan yapılan yazılı açıklamada, dört ülke arasındaki 1. Ekonomik Diyalog Toplantısı'nın ardından hazırlanan ortak açıklama paylaşıldı.

YER SEÇİMİ MANİDAR
Ortak açıklamada, söz konusu ülkelerin diplomatik temsilcilerinin 25 Temmuz'da Washington'da bir araya geldiği ve 'deki ortak iş birliği alanlarını ele aldıkları bildirildi. Görüşmede, son olarak 'ta bu ülkeler arasında yapılan toplantıda alınan kararlara atıf yapıldığı ve Bakanı Mike Pompeo'nun o gün ifade ettiği destek mesajının bir kez daha vurgulandığı kaydedildi.

Açıklamaya göre, dünkü görüşmeye ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Manisha Singh ev sahipliği yaptı ve diğer ülkelerin Washington'da görev yapan üst düzey diplomatik temsilcileri katıldı.

20 Mart'ta 'te Binyamin Netanyahu'nun ev sahipliğinde yapılan toplantıya Pompeo'nun yanı sıra (o günkü) Başbakanı Aleksis Çipras ve lideri katılmıştı.

Görüşme sonrasında yapılan ortak açıklamada, Doğu Akdeniz'deki ortak ekonomik çıkarlara ve muhtemel "tehditlere" karşı birlikte hareket etme konusundaki mutabakata vurgu yapılmıştı.


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