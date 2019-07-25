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  • Son Güncelleme: 26.07.2019 02:37

'da polislere silahlı saldırı: 1 yaralı

'ın Sincik ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen silahlı saldırıda bir polis memuru yaralandı. Yaralı polisin Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındığı belirtilen açıklamada, saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldığı kaydedildi.

Adıyaman'da hain saldırı! Operasyon başlatıldı

'ın Sincik ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen silahlı saldırıda bir polis memuru yaralandı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ekip otosuna düzenlenen silahlı saldırı sonucu bir polis memurunun yaralandığı bildirildi.

Yaralı polisin Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındığı belirtilen açıklamada, saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldığı kaydedildi.

VALİ PEKMEZ İLÇEYE GELEREK BİLGİ ALDI
Vali Aykut Pekmez, ilçeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Pekmez, yaptığı açıklamada, Sincik ilçesindeki hastanenin önünde bölücü terör örgütü mensuplarınca polis ekip otosuna silahlı saldırıda bulunulduğunu söyledi.

Saldırıda yaralanan polis memurunun hastanede ameliyata alındığını dile getiren Pekmez, "Yaralı polisimiz ile diğer polisimiz saldırıya anında karşılık veriyor. Şu anda bütün ekiplerimizle havadan karadan teröristlerin yakalanması için operasyonlara başladık. Yaralı polisimize de acil şifalar diliyorum. Bütün milletimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

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