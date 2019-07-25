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  • Son Güncelleme: 25.07.2019 18:45

suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianamenin detayları hayrete düşürdü! " edip kayda aldılar"

dnan Oktar suç örgütüne yönelik hazırlanan 171'i tutuklu 226 şüphelinin yer aldığı iddianamenin yeni detayları ortaya çıkmaya devam ediyor.  İddianamede, örgütle ilgili ''Dini telkinlerle kandırılıp ve e uğrayan kadınların psikolojileri ve benlikleri kırılıp, iradeleri ellerinden alınarak örgüte dahil edilmekte, söz konusu tecavüzlerin video kaydına alındığı hissettirilerek - gösterilerek şantaj yoluyla kopmaların ve şikayetçi olunmasının önüne geçilmektedir'' denildi.

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik hazırlanan 171'i tutuklu 226 şüphelinin yer aldığı iddianamenin yeni detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. İddianamede, örgütle ilgili ''Dini telkinlerle kandırılıp cinsel istismar ve tecavüze uğrayan kadınların psikolojileri ve benlikleri kırılıp, iradeleri ellerinden alınarak örgüte dahil edilmekte, söz konusu tecavüzlerin video kaydına alındığı hissettirilerek - gösterilerek şantaj yoluyla kopmaların ve şikayetçi olunmasının önüne geçilmektedir'' denildi.

İddianamede örgütün silahlanmak için sahte kuyumcu ve şirketler kurduğu, yine silahlı örgüt yapısını kuvvetlendirmek ve örgüt içerisindeki silah sayısını artırmak için çalışmalar yürüttüğü vurgulandı.

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