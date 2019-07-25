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  • Son Güncelleme: 25.07.2019 23:25

Başkan Erdoğan ile yerli üretim itfaiye aracını inceledi

Başkan ve Başbakanı , Malezya'ya da satışı yapılan yerli üretim itfaiye aracını inceledi.

Volkan İtfaiye Araçları tarafından üretilen araç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mahathir onuruna verdiği resmi akşam yemeği sırasında Külliye önüne getirildi.

Erdoğan ve Mahathir, yemeğin ardından aracın bulunduğu alana gelerek, incelemede bulundu. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı İsa Tecim ve Genel Müdürü Yaşar Tecim, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve konuk Başbakan Mahathir'e araca ilişkin bilgi verdi.

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