Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 24.07.2019 21:56
  • Son Güncelleme: 24.07.2019 22:37

: Diplomata komşu kurşunu! ağır yaralı

haberine göre, Çankaya’da meydana gelen olayda Belarus , Türk komşusu tarafından iki kurşunla vuruldu.

Çankaya'da meydana gelen olayda Belarus , Türk komşusu tarafından iki kurşunla vuruldu. Ağır yaralanan Poganshev hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Poganshev'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diplomata ateş eden ve emekli asker olduğu öğrenilen Türk vatandaşının ise saldırıdan sonra aynı silahla intihar ettiği öğrenildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Diplomata komşu kurşunu! Belarus Büyükelçiliği İdari İşler Müsteşarı ağır yaralı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri