Bitlis kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 4 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bitlis-Merkez ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 4 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi." denildi.
Son dakika haberi: Bitlis'te 4 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bitlis-Merkez ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 4 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi." denildi.
Bitlis kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 4 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.
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