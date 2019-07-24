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  • Son Güncelleme: 24.07.2019 15:50

Son dakika haberi: 'te 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "-Merkez ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 4 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi." denildi.

Bitlis'te 4 terörist etkisiz hale getirildi

kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 4 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bitlis-Merkez ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 4 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi." denildi.

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