'Avcı kızlar' yakalandı! Ankara’da ‘Avcı kızlar’ adını verdikleri kadınları kullanarak erkekleri pavyonda gasp eden çete yakalandı. 125 kişi gözaltına alındı... Çetenin yüksek gelen hesaba itiraz eden kişileri darp ederek gasp ettikleri saptandı.

Ankara polisi, nefes kesen bir operasyona imza attı. Hırsızlık şebekesi, "Avcı kız" adı verilen kadınları kullanarak soygun yaptı. Çete üyesi avcı kızlar, sosyal medya üzerinden tanıştıkları erkekleri, pavyon ve gece kulüplerine çağırdı. Çete üyeleri de, avcı kızların tuzağına düşerek pavyona gelen erkekleri, "fazla hesap yöntemiyle" gasp etmeye başladı. İhbar üzerine polis çeteyi takibe aldı. Çetenin yüksek gelen hesaba itiraz eden kişileri darp ederek gasp ettikleri saptandı. Yapılan araştırmaların ardından 10 gece kulübü ve pavyona önceki akşam operasyon yapıldı. Aralarında kadınların da bulunduğu 125 kişi yere yatırılarak gözaltına alındı.