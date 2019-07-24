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Abdulhalik Çimen’in acı günü | son yolculuğuna uğurlandı

A Haber Genel Müdürü ve atv 'in babası (78), dün son yolculuğuna dualarla uğurlandı. Çimen'in cenazesi 'nda toprağa verildi.

Çimen’in acı günü
A Haber Genel Müdürü ve atv Haber Genel Yayın Yönetmeni Abdulhalik Çimen'in babası Ahmet Çimen (78), dün son yolculuğuna dualarla uğurlandı. Çimen'in Fatih Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Başkanvekili Celal Adan, Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanvekili Serhat Albayrak'la birlikte medya çalışanları katıldı. Çimen'in cenazesi Topkapı Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.




Ahmet Çimen

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