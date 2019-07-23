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  • Son Güncelleme: 23.07.2019 18:26

'te 'nda 'nın mayın ve roketleri ele geçirildi

'in Pervari ilçesindeki 'nda güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda terör örgütü 'ya ait mayın ve roketatarlar ele geçirildi...

PKK'ya bir darbe daha!

Terör örgütü 'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlar sınır içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla sürüyor. Jandarma ve polis özel harekat ekiplerinin katılımıyla Pervari ilçesi kırsalındaki 'nda terör örgütü PKK'ya operasyon düzenlendi.

Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada PKK'lı teröristlere ait 14 mayın ve 18 roketatar mühimmatı ele geçirildi.

Ele geçirilen patlayıcı ve mühimmatların operasyon bölgesinde imha edildiği bildirildi.

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