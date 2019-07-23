Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 23.07.2019 09:52
  • Son Güncelleme: 23.07.2019 09:58

Son dakika: 'da 'ya silah ve eleman temin eden 2 terörist yakalandı

Gelen son dakika haberine göre 'da terör örgüt 'nın şehir yapılmasına yönelik jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, teröristlere silah temin eden 2 terör örgütü üyesi yapılan başarılı operasyonla yakalandı. Yakalanan teröristler yapılan adli işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

PKK'ya silah ve eleman temin eden 2 terörist yakalandı
Valililiğince yapılan açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Lice İlçe Jandarma komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, aranma ve yakalanma kayıtlarının bulunmamasından dolayı PKK/KCK terör örgütü adına silah satın aldıkları, bu silahları PKK/KCK terör örgütü adına şehir merkezlerinde faaliyet yürüten terör örgütü üyelerine dağıttıkları ve örgüte eleman temin ettikleri tespit edilen Doktor kod adlı C.T. ve Ferit kod adlı F.A. isimli teröristlerin yakalanmasına yönelik olarak Diyarbakır ilinde belirlenen adreslerde yapılan operasyonda; Doktor C.T. ve F.A. isimli teröristler yakalanarak gözaltına alınmış, soruşturma işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan tutuklanmışlardır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında, /KCK terör örgütünün sivil yapılanması, işbirlikçi faaliyetleri ve finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Diyarbakır'da PKK'ya silah ve eleman temin eden 2 terörist yakalandı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri