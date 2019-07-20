Hakan Atilla tahliye edildi

ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'ya, 32 ay hapis cezası verildi. 28 aydır Pennsylvania eyaletindeki FCI Schuylkill cezaevinde tutulan Atilla, "iyi hal yasası nedeniyle" erken tahliye edildi. Atilla, dün salıverildi. Serbest kalan Atilla'nın birkaç gün sürecek sınır dışı işlemlerinin ardından Türkiye'ye döneceği kaydedildi. Atilla'nın avukatı Halil Uzun, "Atilla, Türkiye'ye döneceği için çok heyecanlı. Sınır dışı işlemleri 2-3 gün sürebilir. Daha sonra Hakan Atilla Türkiye'ye dönecek" dedi.
Hakan Atilla'nın ABD'de cezaevindeyken yaptığı resimler Instagram hesabından paylaşılıyordu.
Atilla'nın tahliye edildikten sonra Türkiye'ye gönderilmek için Göçmen Bürosu'na teslim edileceği öğrenildi.
Hakan Atilla'nın ABD'de cezaevindeyken yaptığı resimler Instagram hesabından paylaşılıyordu.
Atilla'nın tahliye edildikten sonra Türkiye'ye gönderilmek için Göçmen Bürosu'na teslim edileceği öğrenildi.
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