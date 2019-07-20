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tahliye edildi

'deki  yaptırımları davasında suçlu bulunan eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet 'ya, 32 ay hapis cezası verildi. 28 aydır Pennsylvania eyaletindeki FCI Schuylkill cezaevinde tutulan Atilla, "iyi hal yasası nedeniyle" erken tahliye edildi.

Hakan Atilla tahliye edildi
ABD'deki yaptırımları davasında suçlu bulunan eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'ya, 32 ay hapis cezası verildi. 28 aydır Pennsylvania eyaletindeki FCI Schuylkill cezaevinde tutulan Atilla, "iyi hal yasası nedeniyle" erken tahliye edildi. Atilla, dün salıverildi. Serbest kalan Atilla'nın birkaç gün sürecek sınır dışı işlemlerinin ardından 'ye döneceği kaydedildi. Atilla'nın avukatı Halil Uzun, "Atilla, Türkiye'ye döneceği için çok heyecanlı. Sınır dışı işlemleri 2-3 gün sürebilir. Daha sonra Hakan Atilla Türkiye'ye dönecek" dedi.



'nın 'de cezaevindeyken yaptığı resimler Instagram hesabından paylaşılıyordu.
Atilla'nın tahliye edildikten sonra Türkiye'ye gönderilmek için Göçmen Bürosu'na teslim edileceği öğrenildi.

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