Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan, "100 yıl önce Samsun'da yakılan bağımsızlık ateşi, Amasya'nın ardından Erzurum'da alınan kararlarla aziz milletimizin yolunu aydınlatmış, milli iradenin hakim olduğu tüm dünyaya ilan edilmiştir. Erzurum Kongresi'nde ortaya çıkan şuur, azim ve kararlılık bugün de birlik ve beraberliğimizin temeli, vatan ve bayrak sevgimizin sembolü, geleceğe yürüyüşümüzde en büyük gücümüzdür" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, Hatay'ın anavatana katılmasının yıl dönümü dolayısıyla paylaştığı mesajında da şu ifadeleri kullandı:
'SEMBOL OLMUŞTUR'
"Hatay'ın 80 yıl önce anavatanla bütünleşmesi, siyasi ve diplomatik alanda ülkemizin saygınlığını ve etkinliğini artıran bir karar olmuştur. Kendi hür iradesiyle Anavatanla kucaklaşmayı tercih eden Hatay, milli birliğimizi, bütünlüğümüzü güçlendirmiş; barış içinde yaşama, birlik ve beraberliğimize sahip çıkma kararlılığımızın sembolü olmuştur."
TÜRK-RUS ÜNİVERSİTESİ KURULUYOR
Erdoğan ve Putin'in istediği Türk-Rus ortak üniversitesinin ilk temelleri atıldı. Rus Prof. Dr. Kartukhin, Manisa Celal Bayar Üniversitesi'ni ziyaret ederek Moskova'da yapılacak olan üniversite için çalışmalara başladı.
'SEMBOL OLMUŞTUR'
"Hatay'ın 80 yıl önce anavatanla bütünleşmesi, siyasi ve diplomatik alanda ülkemizin saygınlığını ve etkinliğini artıran bir karar olmuştur. Kendi hür iradesiyle Anavatanla kucaklaşmayı tercih eden Hatay, milli birliğimizi, bütünlüğümüzü güçlendirmiş; barış içinde yaşama, birlik ve beraberliğimize sahip çıkma kararlılığımızın sembolü olmuştur."
TÜRK-RUS ÜNİVERSİTESİ KURULUYOR
Erdoğan ve Putin'in istediği Türk-Rus ortak üniversitesinin ilk temelleri atıldı. Rus Prof. Dr. Kartukhin, Manisa Celal Bayar Üniversitesi'ni ziyaret ederek Moskova'da yapılacak olan üniversite için çalışmalara başladı.
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