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  • 24.07.2019 00:21
  • Son Güncelleme: 24.07.2019 00:21

'da zırhlı polis aracına 'li saldırı

'da devriye görevi yapan polislerin bulunduğu zırhlı araca kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce el yapımı () atıldı. Yaralananın olmadığı saldırı ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır'da hain saldırı! Operasyon başlatıldı

'da terör örgütü PKK mensuplarınca zırhlı polis aracına el bombası atıldı.

Olay gece, saatlerinde Şehitlik Mahallesi'nde meydana geldi. Şehitlik Caddesi üzerinde devriye görevi yürüten polislerin bulunduğu zırhlı aracı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce el yapımı atıldı. gürültüyle patlarken, şüpheliler kaçtı.



Yaralanının olmadığı saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis, EYP'li atan kişi ya da kişilerin yakalanması için operasyon başlattı.

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