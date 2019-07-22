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  • 22.07.2019 15:08
  • Son Güncelleme: 22.07.2019 15:08

SON DAKİKA! Türkiye'ye sızmaya çalışan 2 terörist yakalandı

Suriye’den yasa dışı yollarla Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine geçmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu 2 terörist jandarma tarafından yakalandı.

Türkiye'ye sızmaya çalışan 2 terörist yakalandı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grup teröristin, Suriye'nin Haseke kentine bağlı terör örgütü PKK/PYD denetimindeki Rasulayn ilçesinden sınıra komşu olan Celyanpınar'a geçeceği istihbaratını aldı. Sınırda güvenlik önlemi alan ekipler 2 kişiyi yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yapmak isterken yakaladı. Gözaltına alınan ve PKK/PYD mensubu olduğu belirlenen teröristler, işlemleri için Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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