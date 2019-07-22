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  • 22.07.2019 15:29
  • Son Güncelleme: 22.07.2019 15:40

'li 'ın vurgununun faturası ağır oldu! im diyerek binlerce lirayı cebe atmış...

İl Başkanlığı yaparken olduğu iddiasıyla 8 yıl boyunca ’dan rapor parası alan , milletvekili seçilmesine rağmen cezadan kaçamadı. Hakkında soruşturma açılan CHP'li Mürsel Alban’ın, haksız şekilde aldığı 71 bin lirayı, faiziyle birlikte 90 bin lira olarak geri ödemesine hükmedildi.

SGK vurgununun faturası ağır oldu

Milletvekili 'ın, Muğla İl Başkanlığı yaptığı dönemde 2010 yılından itibaren ortağı olduğu şirkette tek sigortalı çalışan olarak gözüktüğü ve 8 yıl boyunca hasta raporu alarak 'dan 71 bin lira rapor parası aldığı ortaya çıkmıştı.



Skandalın ardından Alban hakkında yaklaşık bir yıldır süren idari soruşturma sonuçlandı ve CHP Milletvekili Alban'ın haksız yere SGK'dan para aldığına hükmetti.



FOYASI ORTAYA ÇIKTI
Cumhuriyet Halk Partisi Muğla İl Başkanlığı yapan Mürsel Alban, 2018 erken seçimlerinde Muğla'dan birinci sıra milletvekili oldu. Mürsel Alban, Vergi Dairesi ve SGK kayıtlarında 2004 yılında ortağı olduğu inşaat şirketinde 2010 yılından bu yana tek sigortalı çalışan olarak gösterildi. Şirket, o dönem '0' kazanç bildirmesine rağmen Alban'ın sigortalılık hali devam etti. CHP'li vekil Alban, bu süre zarfında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden sürekli hasta raporu alarak yıllarca SGK'dan toplamda 71 bin lira rapor parası aldı.



Ancak Alban'ın ağır hastası raporu aldığı zamanlarda aktif siyaset yaptığı ve gayet sağlıklı olduğu anlaşıldı. Hatta sağlıklı bir şekilde görevine devam ettiği ve partinin tüm çalışmalarına katıldığı da ortaya çıktı. Mürsel Alban'ın 71 bin lira haksız kazanç sağladığının anlaşılması üzerine SGK inceleme başlattı. Soruşturmada Alban'ın 5510 sayılı yersiz ödemelerin geri alınmasına ilişkin kanunun 96. Maddesi uyarınca parayı geri ödemesine hükmedildi. Ayrıca haksız kazanç sağladığı için 20 bin lira ceza kesildi.



ALDIĞI PARAYI GERİ ÖDEMEK İÇİN YAPILANDIRDI
CHP'li vekil Alban, aldığı rapor paraları ile birlikte 90 bin lira kuruma geri ödeme yapacak. Mürsel Alban'ın kararın ardından 90 bin lirayı yapılandırarak geri ödemeye başladığı öğrenildi.

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