Fevzi Çakmak Mahallesi İlçe Jandarma Komutanlığı önünde, Fatsa'dan Ünye istikametin seyreden Altun K. yönetimindeki 52 EY 579 plakalı otomobil, devlet sahil yolunun karşısına geçmeye çalışan Züleyha Akçay, Ayşe Uysal ve Efe Uysal'a (11) çarptı.
Yayalara çarpan araç daha sonra karşı yönden gelen Eren D. yönetimindeki 52 KF 001 plakalı otomobile çarparak durdu.
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