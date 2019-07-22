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  • 22.07.2019 16:36
  • Son Güncelleme: 22.07.2019 16:36

'da 17 düzensiz yakalandı

'nın Milas ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 17 düzensiz yakalandı. Düzensiz göçmenlerin işlemlerin ardından teslim edileceği bildirildi.

İhbar üzerine harekete geçildi! Tam 17 kişi...

Ören Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede düzensiz olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bodrum-Milas kara yolunda şüphe üzerine bir minibüsü durduran ekipler, araçta 17 düzensiz göçmen olduğunu belirledi.

Düzensiz göçmenlerin işlemlerin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.

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