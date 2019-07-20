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  • Son Güncelleme: 20.07.2019 23:49

Son dakika: 'da feci kaza! İki otomobil çarpıştı

Son dakika haberine göre 'da iki otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Konya'da feci kaza!

'da iki otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Ticaret Borsası alt geçicinde, 42 ACM 965 plakalı otomobil ile plakası henüz belirlenemeyen başka bir otomobil çarpıştı.



Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü.

Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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