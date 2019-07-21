Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 21.07.2019 18:27
  • Son Güncelleme: 21.07.2019 18:33

Başkan Erdoğan'dan 'nin ailesine taziye telefonu

Başkan , siyasetçi ve devlet adamı 'nin vefatı dolasıyla oğlu Hafi Emre ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti. Erdoğan, görüşmede, merhum Süleyman Arif Emre'ye Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Başkan Erdoğan'dan taziye telefonu

Başkan , siyasetçi ve devlet adamı 'nin vefatı dolasıyla oğlu Hafi Emre ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti. Erdoğan, görüşmede, merhum Süleyman Arif Emre'ye Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi.

İstanbul'daki evinde kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden eski siyasetçi ve devlet adamı Emre'nin cenazesi, yarın ikindi vakti Ataşehir'deki Mimar Sinan Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedilecek..

SÜLEYMAN ARİF EMRE KİMDİR?
Hürriyet Partisi ile siyaset hayatına başlayan Emre, 1965 yılında milletvekili seçilerek parlamentoya girdi. Emre, 1974 ve 1977 yıllarında kurulan koalisyon hükümetlerinde devlet bakanlığı görevini yürüttü. 1995 yılında Refah Partisi'nden İstanbul milletvekili seçilen Emre, en yaşlı üyesi olduğu için TBMM'nin açılışını gerçekleştirerek, bir süre Meclis Başkanlığı yaptı. Emre, son olarak Saadet Partisi'nden milletvekili seçilmişti..

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriBaşkan Erdoğan'dan Süleyman Arif Emre'nin ailesine taziye telefonu
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri