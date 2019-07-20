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  • Son Güncelleme: 20.07.2019 13:20

Hazine ve Maliye Bakanı 'tan paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı , 'nın 45'inci yıl dönümünü resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. İşte Bakan Albayrak'ın Kıbrıs paylaşımı...

Bakan Albayrak'tan Kıbrıs Barış Harekatı paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı , 20 Temmuz 1974 yılında başlatılan 'nın yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak Kıbrıs Türklerine birliktelik mesajı verdi. Albayrak'ın paylaşımı şu şekilde:

"Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45'inci yıl dönümünde 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutluyor, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edecek."

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