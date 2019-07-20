Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yılı nedeniyle KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya kutlama mesajı gönderdi.

Erdoğan mesajında şunları söyledi:

"Türkiye, Barış Harekatı'nı, Kıbrıs Adası'nın eşit sahiplerinden biri olan Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını korumak amacıyla gerçekleştirmiştir. Bu konudaki kararlılığımızı tüm dünya bugün de görmektedir.

Türk ordusunun, Kıbrıs Türkü'nün canı ve güvenliği söz konusu olduğunda, 45 yıl önce attığı adımı gerekmesi halinde yine atmakta tereddüt etmeyeceğinden kimse şüphe duymamalıdır.

KARŞILARINDA TÜRKİYE'Yİ BULURLAR

Ada'nın ve bölgenin zenginliklerinin sadece kendilerine ait olduğunu zannedenler, karşılarında Türkiye ve KKTC'nin kararlılığını bulacaktır.

Türkiye, Ada'da adil ve kalıcı çözümün sağlanması için, Doğu Akdeniz'de gerginliğin değil, barışın hüküm sürmesi için tüm imkanlarını kullanacak."

TWITTER'DAN DA MESAJ YAYINLADI

Başkan Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yılı için Twitter'dan mesaj yayınladı.

Erdoğan mesajında, "Kıbrıs Türk Halkı'nın Barış ve Özgürlük Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum. Milli davamız uğruna canlarını veren aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükran ve saygıyla yâd ediyorum." ifadelerini kulandı.