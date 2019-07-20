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Canım ciğerim

, nadir görülen safra yolu hastalığıyla dünyaya geldi. Annesinin bağışladığı karaciğerle iyileşti. Ailesi, dışarı çıkamayan küçük kız için evlerini oyun parkına çevirdi...

Canım ciğerim
Karaciğer rahatsızlığıyla dünyaya gelen küçük kız, annesi sayesinde iyileşti. Yüreklere dokunan olayın adresi, 'in Bayraklı İlçesi'ydi. Gamze-Kenan Tunalı çiftinin kızları , safra yolları yetersiz olarak dünyaya geldi. İyileşmesi için tek çözüm, karaciğer nakliydi. 9 aylıkken küçük kıza annesinin karaciğerinden bir parça nakledildi. Anne baba, 2017'nin Ocak ayında taburcu olan Bade'nin üzerine titredi. Küçük kızın enfeksiyon kapmaması için eve misafir bile kabul edilmedi. Kızlarının dışarıya çıkamaması nedeniyle evlerini minik bir oyun parkına çevirdi. Kızına ikinci kez hayat veren anne Tunalı, "Kızımın hala enfeksiyon kapma riski bulunuyor. Dışarıya çıktığımızda çok dikkatli olmamız gerekiyor. Onu evde eğlendirmeye çalışıyoruz" dedi.

Minik Bade, hastalığı nedeniyle yaşıtları gibi parkta oynayamıyor. Bunun yerine tüm vaktini ailesi tarafından oyun parkına çevrilen evlerinde geçiriyor.

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