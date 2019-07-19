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  • Son Güncelleme: 19.07.2019 09:42

Son dakika: merkezli operasyonunda 10 kadına gözaltı

Son dakika haberi... merkezli 8 ilde düzenlenen / operasyonunda 10 kadın gözaltına alındı. Şüphelilerin, 2006- 2015 yılları arasında örgüte ait kurumlarda öğretmenlik yaptığı, örgüt içerisinde serrehber olarak faaliyet yürüttüğü ve 'da hesap artırımı yaptıkları tespit edildi.

Mersin merkezli FETÖ operasyonu!
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın /'nin deşifre edilmesine yönelik sürdürdüğü çalışmalar kapsamında polis ve jandarma ekipleri, operasyon düzenledi. Mersin merkezli Adana, , Denizli, Şanlıurfa, , Kırıkkale ve 'ta belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 10 kadın gözaltına alındı.

Şüphelilerin, 2006- 2015 yılları arasında örgüte ait kurumlarda öğretmenlik yaptığı, örgüt içerisinde serrehber olarak faaliyet yürüttüğü ve 'da hesap artırımı yaptıkları tespit edildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

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