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  • Son Güncelleme: 19.07.2019 09:51

en ucuz ler hangi ilçelerde! İşte en uygun 2+1 ara kat kiralık evler

Okulların kapanması ve üniversite kayıtlarının başlayacak olmasıyla kiralık ev arayanların sayısı arttı. Bu bağlamda 'da kiralık ev bulmak biraz güçleşiyor. İstanbul için en ucuz ve en uygun leri sizler içi araştırdık. İstanbul’da 2+1 ara kat, site içerisinde, kombili olan daireler en çok tercih edilenler arasında yer alıyor. Öncelikle mümkünse dairenizi direkt ev kiralayın. Böyle yaparsanız en az bir kira bedeli cebinizde kalacaktır. Ev sahibiyle mutlaka kira kontratı yapın ve kontratta kira artış oranını net olarak yazın. Kiralayacağınız konutu görmeden ve kontrat imzalamadan her hangi kişiye veya hesaba ödeme yapmayın. Peki sahibinden hangi ilçelerde! İşte en uygun 2+1 ara kat kiralık evler

İşte en ucuz kiralık daireler

Sahibinden İstanbul en ucuz kiralık daireler hangi ilçelerde! İşte en uygun 2+1 ara kat kiralık evler. Okulların kapanmasıyla birlikte kiracıların ev arayışları arttı... Buna paralel olarak kira tutarlarında da değişiklikler yaşandı. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte taşınma işlemleri de hız kazandı. İnternette ilan sitelerinde kiralık dairelere ilişkin bilgiler paylaşılmaya başlandı. İstanbul'da 2+1 ara kat, site içerisinde, kombili olan daireler en çok tercih edilenler arasında yer alıyor. Yaz mevsimiyle birlikte en çok memurlar, öğrenciler ve yeni iş hayatına atılanların arayış içine girdiği kiralık evlerle ilgili dikkat edilecek birçok husus var.

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