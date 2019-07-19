Sahibinden İstanbul en ucuz kiralık daireler hangi ilçelerde! İşte en uygun 2+1 ara kat kiralık evler. Okulların kapanmasıyla birlikte kiracıların ev arayışları arttı... Buna paralel olarak kira tutarlarında da değişiklikler yaşandı. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte taşınma işlemleri de hız kazandı. İnternette ilan sitelerinde kiralık dairelere ilişkin bilgiler paylaşılmaya başlandı. İstanbul'da 2+1 ara kat, site içerisinde, kombili olan daireler en çok tercih edilenler arasında yer alıyor. Yaz mevsimiyle birlikte en çok memurlar, öğrenciler ve yeni iş hayatına atılanların arayış içine girdiği kiralık evlerle ilgili dikkat edilecek birçok husus var.