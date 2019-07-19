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  • Son Güncelleme: 19.07.2019 13:10

Son dakika: Sınıra termal kameralı tank sevkiyatı

Son dakika haberine göre 'ın İskenderun ilçesindeki Ahmet Tor Kışlası'ndan, sınırındaki birliklere takviye amacıyla termal kameralı tank sevkiyatı yapıldı.

Termal kameralı tanklar sınırda!

Alınan bilgiye göre, 'ın İskenderun ilçesindeki Ahmet Tor Kışlası'ndan yola çıkan termal kameralı tanklar, Kırıkhan ilçesinden geçti. Tanklar takviye amaçlı 'nın sınırına gönderildi.

İŞTE SEVKİYATTAN GÖR​ÜNTÜLER...



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