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  • Son Güncelleme: 19.07.2019 20:03

Son dakika: Çağlayancerit'te ! son depremler...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 19.47'de merkez üssü Çağlayancerit ilçesinde 3.7 büyüklüğünde kaydedildi.

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre saat 19.47'de merkez üssü Çağlayancerit ilçesinde 3.7 şiddetinde bir meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem çevre ilçelerden de hissedildi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre can kaybı ve hasar oluşmadı.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

2019.07.19 19:47:05 37.6838 37.4353 1.7 -.- 3.7 3.7 GOYNUK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2019.07.19 18:01:17 36.3985 35.6035 6.8 -.- 3.1 3.2 ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.07.19 17:22:18 39.0898 26.0852 5.0 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2019.07.19 17:09:15 36.9952 27.6970 3.3 -.- 1.8 -.- MAZIKOY-BODRUM (MUGLA) İlksel
2019.07.19 16:49:27 40.4408 28.0593 11.5 -.- 3.4 3.1 BANDIRMA KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.07.19 16:12:15 38.4888 43.2632 4.5 -.- 1.9 -.- VAN GOLU İlksel
2019.07.19 15:56:52 36.9818 27.7792 11.7 -.- 1.7 -.- COKERTME-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.07.19 15:56:25 37.7228 34.7103 5.0 -.- 1.7 -.- KURKCU-BOR (NIGDE) İlksel
2019.07.19 15:11:52 38.1473 23.6355 2.7 -.- 4.5 4.3 YUNANISTAN İlksel
2019.07.19 14:42:15 38.2040 23.3855 2.1 -.- 3.8 3.8 YUNANISTAN İlksel

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