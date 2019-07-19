AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre saat 19.47'de merkez üssü Kahramanmaraş Çağlayancerit ilçesinde 3.7 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem çevre ilçelerden de hissedildi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre can kaybı ve hasar oluşmadı.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

2019.07.19 19:47:05 37.6838 37.4353 1.7 -.- 3.7 3.7 GOYNUK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2019.07.19 18:01:17 36.3985 35.6035 6.8 -.- 3.1 3.2 ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2019.07.19 17:22:18 39.0898 26.0852 5.0 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2019.07.19 17:09:15 36.9952 27.6970 3.3 -.- 1.8 -.- MAZIKOY-BODRUM (MUGLA) İlksel

2019.07.19 16:49:27 40.4408 28.0593 11.5 -.- 3.4 3.1 BANDIRMA KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel

2019.07.19 16:12:15 38.4888 43.2632 4.5 -.- 1.9 -.- VAN GOLU İlksel

2019.07.19 15:56:52 36.9818 27.7792 11.7 -.- 1.7 -.- COKERTME-MILAS (MUGLA) İlksel

2019.07.19 15:56:25 37.7228 34.7103 5.0 -.- 1.7 -.- KURKCU-BOR (NIGDE) İlksel

2019.07.19 15:11:52 38.1473 23.6355 2.7 -.- 4.5 4.3 YUNANISTAN İlksel

2019.07.19 14:42:15 38.2040 23.3855 2.1 -.- 3.8 3.8 YUNANISTAN İlksel