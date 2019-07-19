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  • Son Güncelleme: 19.07.2019 16:11

Başkan Erdoğan, Azerbeycan Cumhurbaşkanı ve Gana Devlet Başkanı ile görüştü

Başkan , ve Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo ile telefonda görüştü. Görüşmelerde, ikili ilişkiler ele alınarak bölgesel konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

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