Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde, ikili ilişkiler ele alınarak bölgesel konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.
Başkan Erdoğan, Azerbeycan Cumhurbaşkanı ve Gana Devlet Başkanı ile görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo ile telefonda görüştü. Görüşmelerde, ikili ilişkiler ele alınarak bölgesel konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.
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