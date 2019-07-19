Son dakika haberi: Bitlis'te alçak saldırı: 1 binbaşı şehit oldu, 2 kişi yaralandı

Bitlis'te makam aracına teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda ağır yaralanan binbaşı şehit düştü.



Alınan bilgilere göre olay, Bitlis merkeze bağlı Bölükyazı mevkiinde meydana geldi. Bitlis Merkez İlçe Jandarma Komutanı Zafer Akkuş'un makam aracına teröristler tarafından roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda Binbaşı Akkuş ile yanında bulunun şoförü ve koruması yaralandı. Saldırıda ağır yaralanan Binbaşı Akkuş, kaldırıldığı Bitlis Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit düştü.

KUZEY IRAK'TA 1 ASKER ŞEHİT

Pençe Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Ünal şehit oldu.

Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Ünal (26) şehit oldu. Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Ünal'ın acı haberi, Konya'nın Çeltik ilçesindeki ailesine ulaştı.

Çeltik Kaymakamı Osman Sak, Belediye Başkanı Ali Meşe ve askeri yetkililer, Kaşören Mahallesi'ndeki İsmail ve Fatma Ünal çiftine oğullarını şehadetini bildirdi.

Bekar olduğu öğrenilen şehit Ünal'ın cenazesinin yarın öğle namazına müteakip Kaşören Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

Konya Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada,, Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Ünal'ın Pençe Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit olduğu belirtilerek, şehide Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dileğinde bulunuldu.