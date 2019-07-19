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  • Son Güncelleme: 19.07.2019 16:06

havadan görüntülendi

Yaz dönemiyle yoğunluk yaşanan 'nın ile çekilen görüntülerinde ana terminal, önündeki alan, uçak taksi yolları, körükler, kule ile apron bulunuyor.

İstanbul Havalimanı havadan görüntülendi

'nın ana terminali, önündeki alan, uçak taksi yolları, körükleri, kulesi ile apronu ile görüntülendi.

Büyük taşınmanın ardından 6 Nisan'dan itibaren tam kapasiteyle hizmet veren, Cumhuriyet tarihinin en önemli projelerinden Havalimanı'nda seferler yoğun şekilde ve aralıksız sürdürülüyor.

Havalimanı işletmecisi İGA tarafından havalimanı drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde, ana terminal, havalimanı önündeki alan, uçak taksi yolları, körükler, kule ile apronun günün değişik saatlerindeki kayıtları yer alıyor.

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